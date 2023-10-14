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Конте: «Все схемы могут работать, но тренер должен идеально знать своих игроков»

14 Октября 2023 • 02:12 Комментировать

Антонио Конте поделился мыслями о специфике тренерской работы.

54-летний итальянец, покинувший «Тоттенхэм» в марте, по-прежнему не вернулся к работе. По слухам, рулевой мог возглавить «Наполи», но отклонил предложение.

«Я преуспел с «Бари», играя по схеме 4-2-4, затем внедрил то же самое в «Ювентусе», однако, оценив характеристики Пирло и Кьеллини, перешёл на 4-3-3, а позднее и вовсе перестроил команду на игру в три центральных защитника.

В «Челси» я тоже хотел использовать 4-2-4, но в перерыве матча с «Арсеналом», когда мы проигрывали 0:3, я решил изменить систему – в итоге мы выиграли АПЛ. Все схемы могут работать, но тренер, как учитель, должен проникать в сердца и умы своих учеников», – цитирует Джанлука ди Марцио специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте
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