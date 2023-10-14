Тренер сборной Бразилии высказался о травме Каземиро

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз ответил на вопрос о повреждении Каземиро.

«Пентакампеоны» не смогли одолеть сборную Венесуэлы в домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира – 2026 (1:1). На 79-й минуте встречи наставник бразильцев заменил Каземиро, признав затем наличие проблем со здоровьем у хавбека «Манчестер Юнайтед»: «Каземиро получил удар в голень, поэтому попросил меня заменить его», – приводит CaughtOffside слова Диниза.

18 октября сборная Бразилии сыграет на выезде против соперников из Уругвая. Участие Каземиро в предстоящей встрече остаётся под вопросом.