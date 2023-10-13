Уоткинс повторил рекорд сборной Англии 54-летней давности

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс отличился в составе сборной Англии.

27-летний футболист отправил мяч в сетку ворот соперников из Австралии на 57-й минуте товарищеской встречи. По сообщениям Opta, Уоткинс забил за «трёх львов» в двух матчах подряд с промежутком в 563 дня – рекорд с 1969 года, когда Майк О'Грэйди отличился в двух кряду поединках за сборную Англии, прошедших с промежутком в 2335 дней (семь лет).

В активе Олли Уоткинса три гола в восьми матчах за сборную Англии. Форвард дебютировал в национальной команде в марте 2021 года в игре против Сан-Марино, которая завершилась победой со счётом 5:0.