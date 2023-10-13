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«Вест Хэм» может вернуться к кандидатуре Магуайра в январе слухи

13 Октября 2023 • 22:52 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр остаётся на радарах у «Вест Хэма».

30-летний игрок мог пополнить ряды «молотобойцев» ещё в августе, но переговоры не увенчались успехом, о чём позднее рассказывал сам англичанин. Как информирует журналист Джеймс Олли, «Вест Хэм» может предпринять новую попытки подписания Магуайра: лондонцы рассматривают возможность январского трансфера, который, вероятно, состоится в случае недовольства центрбека нехваткой игровой практики.

В текущем сезоне Гарри Магуайр провёл четыре матча за «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Вест Хэм Гарри Магуайр трансферы футбола - зима 2024
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