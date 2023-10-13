Робертсон, скорее всего, повредил плечо

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о травме защитника своей команды Эндрю Робертсона. Напомним, что капитан шотландцев и защитник «Ливерпуля» не смог продолжить вчерашний матч после столкновения с голкипером Унаи Симонов в конце первого тайма. Уходя с поля, Робертсон держался за руку.

«Кажется, что такое всегда случается, когда теряешь одного игрока на позиции. Мы теряем Кирана [Тирни], а затем Энди получает травму плеча. Посмотрим, как это будет и как все пройдет. Надеюсь, он поможет своему клубу как можно скорее и будет готов помочь нам в ноябре», - цитирует Кларка Goal.com.

Сейчас шотландец вернётся в расположение своего клуба и точно пропустит товарищеский матч с командой Франции.

Робертсон получил травму в первом тайме матча против сборной Испании