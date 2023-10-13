Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гравенберх: «Клопп – главная причина моего перехода в «Ливерпуль»

13 Октября 2023 • 21:14 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
21.10 14:30

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх рассказал, почему решил присоединиться к клубу.

Нидерландский футболист пополнил ряды английского гранда минувшим летом, перебравшись из «Баварии».

«Клопп был ключевой причиной моего решения перейти в «Ливерпуль». Я разговаривал с ним раньше, и он произвёл отличное впечатление. Он сказал, что хочет видеть меня в своей команде. Он поделился своими планами и рассказал обо всём в деталях. Я сразу понял, что переход сюда будет правильным выбором», – сказал в интервью Sky 21-летний игрок.

В активе Райана Гравенберха один забитый гол и два ассиста в семи матчах за «Ливерпуль».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Юрген Клопп Райан Гравенберх
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может вернуться к кандидатуре Магуайра в январе слухи
22:24 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба АПЛ готовы переманить Смита-Роу из «Арсенала» слухи
22:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола провёл трёхчасовую беседу с Беллингемом прошедшим летом слухи
21:16 · Англия. Премьер-лига
Робертсон, скорее всего, повредил плечо
21:14 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх: «Клопп – главная причина моего перехода в «Ливерпуль»
19:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Бентанкур может впервые сыграть после тяжёлой травмы
19:52 · Англия. Премьер-лига
В «Кристал Пэлас» потратят на обновление стадиона свыше 170 млн евро
18:32 · Англия. Премьер-лига
Молодой игрок «Челси» Палмер травмировался в расположении сборной
18:21 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн назвал главный фактор к переходу в «Манчестер Юнайтед»
17:52 · Англия. Премьер-лига
​Клопп в шоке: «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в субботу днём после международной паузы
17:23 · Англия. Премьер-лига
Хау — о новом контракте Бёрна: Дэн — лидер «Ньюкасла»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Роберт Санчес — лучший вратарь АПЛ в сентябре официально
16:26 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» продлил контракт с Бёрном официально
16:19 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Марсьяля уже зимой
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Бекхэм прокомментировал слухи о работе послом «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем