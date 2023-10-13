Гравенберх: «Клопп – главная причина моего перехода в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх рассказал, почему решил присоединиться к клубу.

Нидерландский футболист пополнил ряды английского гранда минувшим летом, перебравшись из «Баварии».

«Клопп был ключевой причиной моего решения перейти в «Ливерпуль». Я разговаривал с ним раньше, и он произвёл отличное впечатление. Он сказал, что хочет видеть меня в своей команде. Он поделился своими планами и рассказал обо всём в деталях. Я сразу понял, что переход сюда будет правильным выбором», – сказал в интервью Sky 21-летний игрок.

В активе Райана Гравенберха один забитый гол и два ассиста в семи матчах за «Ливерпуль».