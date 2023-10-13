Стало известно, когда Бентанкур может впервые сыграть после тяжёлой травмы

Стало известно, когда полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур может выйти на поле после тяжёлого повреждения. Как сообщает Football Insider, игрок близок к возвращению в строй в середине грядущего ноября.

Сейчас у 26-летнего футболиста идёт завершающая стадия восстановления после разрыва крестообразной связки. До окончательного выздоровления остаётся буквально один месяц.

Напомним, в феврале текущего года Бентанкур в матче АПЛ получил серьёзную травму колена – разрыв передней крестообразной связки, а после выбыл на долгий срок.

После восьми туров АПЛ «шпоры» делят первое место с лондонским «Арсеналом».