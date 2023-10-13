Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, когда Бентанкур может впервые сыграть после тяжёлой травмы

13 Октября 2023 • 19:58 Комментировать
Тоттенхэм
...
Фулхэм
23.10 22:00

Стало известно, когда полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур может выйти на поле после тяжёлого повреждения. Как сообщает Football Insider, игрок близок к возвращению в строй в середине грядущего ноября.

Сейчас у 26-летнего футболиста идёт завершающая стадия восстановления после разрыва крестообразной связки. До окончательного выздоровления остаётся буквально один месяц.

Напомним, в феврале текущего года Бентанкур в матче АПЛ получил серьёзную травму колена – разрыв передней крестообразной связки, а после выбыл на долгий срок.

После восьми туров АПЛ «шпоры» делят первое место с лондонским «Арсеналом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Родриго Бентанкур
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ФУЛХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
21:16 · Англия. Премьер-лига
Робертсон, скорее всего, повредил плечо
21:14 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх: «Клопп – главная причина моего перехода в «Ливерпуль»
19:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Бентанкур может впервые сыграть после тяжёлой травмы
19:52 · Англия. Премьер-лига
В «Кристал Пэлас» потратят на обновление стадиона свыше 170 млн евро
18:32 · Англия. Премьер-лига
Молодой игрок «Челси» Палмер травмировался в расположении сборной
18:21 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн назвал главный фактор к переходу в «Манчестер Юнайтед»
17:52 · Англия. Премьер-лига
​Клопп в шоке: «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в субботу днём после международной паузы
17:23 · Англия. Премьер-лига
Хау — о новом контракте Бёрна: Дэн — лидер «Ньюкасла»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Роберт Санчес — лучший вратарь АПЛ в сентябре официально
16:26 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» продлил контракт с Бёрном официально
16:19 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Марсьяля уже зимой
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Бекхэм прокомментировал слухи о работе послом «Манчестер Юнайтед»
14:57 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» вошёл в историю Премьер-лиги
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Три топ-клуба АПЛ следят за игроком сборной Бельгии
14:37 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ 1 официально
Все новости
Рекомендуем