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В «Кристал Пэлас» потратят на обновление стадиона свыше 170 млн евро

13 Октября 2023 • 19:52 Комментировать
Ньюкасл
...
Кристал Пэлас
21.10 17:00

Клуб АПЛ, лондонский «Кристал Пэлас» рассчитывает серьёзно обновить домашнюю арену – «Селхерст Парк». Как пишет Football Insider, клуб получил «зелёный свет» на реконструкцию стадиона, стоимость которой составит 173 млн евро.

Руководство «орлов» разработало планы строительства новой главной трибуны на 13,5 тыс. мест, также будут отремонтированы другие участки стадиона. Строительство новой трибуны планируется начать летом 2024 года – после текущего сезона.

Напомним, сейчас «орлы» идут в турнирной таблице АПЛ на девятом месте, после восьми туров у клуба в активе 12 очков.

На данный момент «Селхерст Парк» вмещает порядка 25 тыс. болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас
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НЬЮКАСЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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