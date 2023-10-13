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Хёйлунн назвал главный фактор к переходу в «Манчестер Юнайтед»

13 Октября 2023 • 18:21 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Летний новичок «Манчестер Юнайтед», датский форвард Расмус Хёйлунн рассказал, какой фактор стал главным в его переходе в стан манкунианцев прошедшим летом.

«Я разговаривал с тренером [Эриком тен Хагом] вплоть до трансфера. Для меня было важно играть регулярно, и если бы мне сказали, что я должен перейти в «Манчестер Юнайтед», чтобы оставаться в резерве, я бы никогда не перешёл туда», - цитирует футболиста 90min.

Сейчас 20-летний форвард находится в расположении сборной Дании. А всего в сезоне на клубном уровне у него уже восемь матчей и три гола, все голы он оформил в рамках Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн
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