Хёйлунн назвал главный фактор к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Летний новичок «Манчестер Юнайтед», датский форвард Расмус Хёйлунн рассказал, какой фактор стал главным в его переходе в стан манкунианцев прошедшим летом.

«Я разговаривал с тренером [Эриком тен Хагом] вплоть до трансфера. Для меня было важно играть регулярно, и если бы мне сказали, что я должен перейти в «Манчестер Юнайтед», чтобы оставаться в резерве, я бы никогда не перешёл туда», - цитирует футболиста 90min.

Сейчас 20-летний форвард находится в расположении сборной Дании. А всего в сезоне на клубном уровне у него уже восемь матчей и три гола, все голы он оформил в рамках Лиги чемпионов.

Известен самый подорожавший игрок АПЛ