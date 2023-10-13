​Клопп в шоке: «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в субботу днём после международной паузы

Недавно Юрген Клопп жаловался, что его команда после пауз на матчи сборных регулярно проводит матчи в субботу в 12:30 по местному времени. Так было в сентябре, так будет в октябре, и теперь, оказывается, так будет в ноябре. Как сообщает в социальных сетях журналист Пол Джойс, матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» стартует 25 ноября в 14:30 по британскому времени.

Журналист отмечает, что после назначения Клоппа тренером «Ливерпуля» (октябрь 2015-го) это будет 14-й случай, когда команда сыграет дневной субботний матч после паузы на игры сборных. Второе место по количеству таких матчей за указанный период занимает «Тоттенхэм» с шестью поединками.