Хау — о новом контракте Бёрна: Дэн — лидер «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал продление контракта с защитником команды Дэном Бёрном.

«Дэн — лидер на поле и за его пределами, поэтому мы рады, что он продлил контракт с нами. Это ключевой футболист нашей команды, он сыграл огромную роль в нашем прогрессе с момента его приезда. Он хочет добиться с нами успеха, это поможет клубу в прогрессе», — приводит слова специалиста пресс-служба «сорок».

Сегодня, 13 октября, английский клуб объявил о продлении трудового договора с Бёрном до 2025 года.

31-летний Бёрн выступает за «Ньюкасл» с января прошлого года. В текущем сезоне футболист принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и стал автором двух забитых мячей.