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«Ньюкасл» продлил контракт с Бёрном официально

13 Октября 2023 • 16:26 Комментировать
Ньюкасл
...
Кристал Пэлас
21.10 17:00

Крайний защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Контракт 31-летнего футболиста продлен до 2025 года.

Бёрн выступает за «сорок» с января 2022 года. За это время он принял участие в 70 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну голевую передачу.

После восьми туров «Ньюкасл» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 13 баллов.

21 октября «Ньюкасл» примет на своем стадионе «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 по мск.

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Ньюкасл Дэн Бёрн
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НЬЮКАСЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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