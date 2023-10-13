Крайний защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Контракт 31-летнего футболиста продлен до 2025 года.

Бёрн выступает за «сорок» с января 2022 года. За это время он принял участие в 70 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну голевую передачу.

После восьми туров «Ньюкасл» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 13 баллов.

21 октября «Ньюкасл» примет на своем стадионе «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 по мск.