​«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Марсьяля уже зимой

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность уже в зимнее трансферное окно отпустить нападающего Антони Марсьяля. Об этом сообщает Football Insider.

Марсьяль получает не так много игрового времени в «Манчестер Юнайтед», будучи дублёром. Действующий контракт 27-летнего француза рассчитан до конца июня 2024 года. При этом у «красных дьяволов» есть возможность продлить трудовое соглашение ещё на один сезон.

Интерес к Антони Марсьялю приписывают таким клубам, как «Севилья», «Вест Хэм», «Интер» и «Фенербахче».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Марсьяля в 15 миллионов евро.