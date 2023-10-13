​Бекхэм прокомментировал слухи о работе послом «Манчестер Юнайтед»

На днях в прессе появилась информация о том, что Дэвид Бекхэм может стать послом «Манчестер Юнайтед» в случае покупки клуба шейхом Джасимом. Сам англичанин дал комментарий на этот счёт.

«Пока что не было разговоров о том, что я стану послом. У меня давние отношения с Катаром, поскольку я провёл период в «ПСЖ». Люди видят какую-то связь в этом», - сказал Бекхэм NBC.

Дэвид Бекхэм является главным инвестором клуба «Интер Майами», который выступает в МЛС.

Напомним, что в своё время Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед» в качестве футболиста. В 2003 году англичанин покинул расположение «красных дьяволов», перебравшись в «Реал».