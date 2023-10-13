​«Тоттенхэм» вошёл в историю Премьер-лиги

«Тоттенхэм» стал первым клубом в истории Премьер-лиги, чьи представители получали награды лучшему игроку и тренеру за первые два месяца сезона.

Как известно, Анге Постекоглу выиграл приз лучшему тренеру АПЛ по итогам сентября. Ранее этот специалист получал такую же награду за август. Что касается приза лучшему игроку АПЛ, то в сентябре его получил нападающий «шпор» Хын Мин Сон, а в августе – хавбек лондонской команды Джеймс Мэддисон.

«Тоттенхэм» в восьми прошедших турах Премьер-лиги набрал 20 очков (шесть побед и две ничьи). «Шпоры» опережают второй «Арсенал» только по дополнительным показателям.