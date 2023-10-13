Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» вошёл в историю Премьер-лиги

13 Октября 2023 • 14:57 Комментировать

«Тоттенхэм» стал первым клубом в истории Премьер-лиги, чьи представители получали награды лучшему игроку и тренеру за первые два месяца сезона.

Как известно, Анге Постекоглу выиграл приз лучшему тренеру АПЛ по итогам сентября. Ранее этот специалист получал такую же награду за август. Что касается приза лучшему игроку АПЛ, то в сентябре его получил нападающий «шпор» Хын Мин Сон, а в августе – хавбек лондонской команды Джеймс Мэддисон.

«Тоттенхэм» в восьми прошедших турах Премьер-лиги набрал 20 очков (шесть побед и две ничьи). «Шпоры» опережают второй «Арсенал» только по дополнительным показателям.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Джеймс Мэддисон Сон Хын Мин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
16:19 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Марсьяля уже зимой
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Бекхэм прокомментировал слухи о работе послом «Манчестер Юнайтед»
14:57 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» вошёл в историю Премьер-лиги
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Три топ-клуба АПЛ следят за игроком сборной Бельгии
14:37 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ официально
14:22 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик отреагировал на насмешку фаната
13:30 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ выбрали игрока месяца
10:56 · Англия. Премьер-лига
Алонсо может сменить «Барселону» на клуб АПЛ слухи
10:24 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес не пропускает в составе сборной Аргентины уже 622 минуты
10:15 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Брентфорда» Мбемо назвал «ВТБ Арену» стадионом уровня АПЛ
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» активно следит за Митомой
01:38 · Англия. Премьер-лига
​В трамваях Манчестера начали напоминать о том, что «Манчестер Сити» сделал требл
12 Октября
20:32 · Англия. Премьер-лига
Тонали и Дзаньоло делали ставки — источник слухи
19:04 · Англия. Премьер-лига
Названы звёздные ассистенты Руни в «Бирмингеме» 1 официально
18:58 · Англия. Чемпионшип
Руни: Цель — вернуть «Бирмингем» в АПЛ
Все новости
Рекомендуем