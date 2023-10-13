​Три топ-клуба АПЛ следят за игроком сборной Бельгии

Полузащитник «Антверпена» Артур Вермирен на днях получил вызов в сборную Бельгии из-за травмы Леандро Троссара. Этот футболист находится на радарах трёх топ-клубов из Англии. Как сообщает 90min, интерес к 18-летнему футболисту проявляют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Артур Вермирен является воспитанником «Антверпена». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бельгийского футболиста в 17 миллионов евро.

На текущий момент «Тоттенхэм» и «Арсенал» располагаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. «Манчестер Сити» идёт третьим, отставая на два очка.