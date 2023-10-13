Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы укрепить среднюю линию поля. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Hard Tackle, на радаре «горожан» находится не кто-нибудь, а звёздный Тони Кроос из «Реала».

По данным источника, «Манчестер Сити» готов предложить Кроосу зарплату в 15 миллионов евро за сезон.

В январе Тони Кроосу исполнится 34 года. Ранее футболист не раз говорил, что завершит карьеру именно в «Реале».

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 Кроос стал получать меньше игрового времени, поскольку Карло Анчелотти старается делать ставку на молодых футболистов.