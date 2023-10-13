Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу стал лучшим тренером Английской премьер-лиги по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В сентябре «шпоры» ни разу не проиграли в национальном чемпионате, одержав три победы. Еще одна встреча завершилась вничью. Помимо Постекоглу, в числе претендентов на награду были Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Стоит отметить, что 58-летний Постекоглу стал первым в истории тренером, который дважды был признан лучшим тренером месяца в АПЛ в первые два месяца работы в лиге.

После восьми туров «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков.