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​Мудрик отреагировал на насмешку фаната

13 Октября 2023 • 14:22 Комментировать

Вингер «Челси» Михаил Мудрик в настоящий момент находится в расположении сборной Украины. В социальных сетях появилось видео, на котором болельщики просят у Мудрика фото. Футболист соглашается, но затем слышит фразу: «Лондон – красный». Тем самым фанат подчеркнул нынешнее превосходство «Арсенала» над «Челси» в чемпионате Англии.

«Затем тогда фото просишь?» - ответил Мудрик.

Михаил Мудрик перебрался в «Челси» из «Шахтёра» в начале 2023 года. С тех пор украинский футболист провёл 25 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Михаил Мудрик
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