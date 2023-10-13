​Мудрик отреагировал на насмешку фаната

Вингер «Челси» Михаил Мудрик в настоящий момент находится в расположении сборной Украины. В социальных сетях появилось видео, на котором болельщики просят у Мудрика фото. Футболист соглашается, но затем слышит фразу: «Лондон – красный». Тем самым фанат подчеркнул нынешнее превосходство «Арсенала» над «Челси» в чемпионате Англии.

«Затем тогда фото просишь?» - ответил Мудрик.

Михаил Мудрик перебрался в «Челси» из «Шахтёра» в начале 2023 года. С тех пор украинский футболист провёл 25 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.