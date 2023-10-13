В АПЛ выбрали игрока месяца

Нападающий «Тоттенхэма» Хын Мин Сон был признан лучшим игроком сентября в Английской премьер-лиге.

В прошлом месяце кореец провёл в чемпионате Англии четыре матча. В них Сон записал на свой счёт шесть голов. В игре с «Бёрнли» Сон оформил хет-трик, в матче с «Арсеналом» - дубль, а в матче против «Ливерпуля» - забил один раз.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Арсенал» по дополнительным показателям. Третий «Манчестер Сити» отстаёт от представителей северного Лондона на два зачётных балла.