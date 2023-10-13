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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алонсо может сменить «Барселону» на клуб АПЛ слухи

13 Октября 2023 • 10:56 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо может вернуться в Английскую премьер-лигу, где выступал за лондонский «Челси». По информации журналистов Todofichajes, в услугах опытного футболиста заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». Наставник команды Унаи Эмери лично настаивает на переходе 32-летнего латераля.

Алонсо выступает за «Барселону» с сентября прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между игроком и «сине-гранатовыми» истекает в конце июня 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Маркоса составляет пять миллионов евро.

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