Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо может вернуться в Английскую премьер-лигу, где выступал за лондонский «Челси». По информации журналистов Todofichajes, в услугах опытного футболиста заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». Наставник команды Унаи Эмери лично настаивает на переходе 32-летнего латераля.

Алонсо выступает за «Барселону» с сентября прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между игроком и «сине-гранатовыми» истекает в конце июня 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Маркоса составляет пять миллионов евро.