Эмилиано Мартинес не пропускает в составе сборной Аргентины уже 622 минуты

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес не пропускает голы в составе своей национальной команды уже 622 минуты. В последний раз вратарь «Астон Виллы» в футболке своей страны пропускал в финале чемпионата мира, когда в его ворота хет-трик оформил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Таким образом Мартинес не пропускает в составе сборной Аргентины уже 10 месяцев, что является абсолютным рекордом для национальной команды.

Напомним, 31-летний в составе сборной Аргентины Мартинес ранее выиграл Кубок Америки и чемпионат мира, где был одним из главных творцов успеха своей команды.