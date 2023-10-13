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Эмилиано Мартинес не пропускает в составе сборной Аргентины уже 622 минуты

13 Октября 2023 • 10:24 Комментировать
Астон Вилла
...
Вест Хэм
22.10 18:30

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес не пропускает голы в составе своей национальной команды уже 622 минуты. В последний раз вратарь «Астон Виллы» в футболке своей страны пропускал в финале чемпионата мира, когда в его ворота хет-трик оформил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Таким образом Мартинес не пропускает в составе сборной Аргентины уже 10 месяцев, что является абсолютным рекордом для национальной команды.

Напомним, 31-летний в составе сборной Аргентины Мартинес ранее выиграл Кубок Америки и чемпионат мира, где был одним из главных творцов успеха своей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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