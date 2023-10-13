Игрок «Брентфорда» Мбемо назвал «ВТБ Арену» стадионом уровня АПЛ

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Камеруна Бриан Мбемо после товарищеского матча с национальной командой России (0:1) поделился мнением о «ВТБ Арене», на которой проходила встреча.

«Мне понравилась арена, на которой мы играли. Прекрасная атмосфера, стадион очень хороший — уровня АПЛ», — приводит слова Мбемо «РБ Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне 24-летний Мбемо провёл за «Брентфорд» 10 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами.

Напомним, единственный и победный гол в прошедшей игре забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Свой следующий матч сборная России проведёт 16 октября против Кении. Начало — в 19:00 по московскому времени.