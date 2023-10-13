«Барселона» активно следит за Митомой

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к вингеру «Брайтона» Каору Митоме. По информации от издания Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» активно следят за японским футболистом.

Митома пока зарабатывает менее 500 тысяч евро в год по нынешнему контракту с «Брайтоном». Топ-клубы осведомлены о ситуации футболиста и готовы провернуть трансфер в зимнее окно.

При этом «Брайтон» хочет продлить контракт с Митомой, который в прошлом сезоне стал одним из главных открытий Английской премьер-лиги. В этой кампании Каору провёл в чемпионате восемь матчей, где отметился тремя голами и тремя результативными передачами.