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«Барселона» активно следит за Митомой

13 Октября 2023 • 09:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
21.10 17:00

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к вингеру «Брайтона» Каору Митоме. По информации от издания Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» активно следят за японским футболистом.

Митома пока зарабатывает менее 500 тысяч евро в год по нынешнему контракту с «Брайтоном». Топ-клубы осведомлены о ситуации футболиста и готовы провернуть трансфер в зимнее окно.

При этом «Брайтон» хочет продлить контракт с Митомой, который в прошлом сезоне стал одним из главных открытий Английской премьер-лиги. В этой кампании Каору провёл в чемпионате восемь матчей, где отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Брайтон Каору Митома
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