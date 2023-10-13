​В трамваях Манчестера начали напоминать о том, что «Манчестер Сити» сделал требл

Администрация Манчестера решила использовать в маркетинговом смысле футбольные успехи своих клубов - хотя было бы верным говорить об успехах одного из них, «Манчестер Сити», который в минувшем сезоне сделал требл.

Вот именно это сообщение отныне и транслируется в общественном транспорте города на каждой остановке - голоса Лайама Галлахера из Oasis, большого поклонника «Манчестер Сити», напоминает о том, что «добро пожаловать в город чемпионов Англии и Европы».

Что думают при этом поклонники «Манчестер Юнайтед», легко догадаться, ведь их команда не выигрывала чемпионат с 2013 года, а Лигу чемпионов - с 2008 года.