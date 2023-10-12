Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали и хавбек «Астон Виллы» Николо Дзаньоло подозреваются в совершении нелегальных ставок на футбол.

Как сообщает Diario As, журналист Фабрицио Корона владеет информацией о ставках Тонали и Дзаньоло, и он уже дал показания в полиции. По данным источника, Дзаньоло делал ставки во время матча Кубка Италии, сидя на скамейке запасных.

Отмечается, что в ближайшее время Корона расскажет о подробностях данного дела.

В нынешнем сезоне Тонали провел десять матчей с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. На счету Дзаньоло так же десять игр, в которых он не отметился голевыми действиями.