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Тонали и Дзаньоло делали ставки — источник слухи

12 Октября 2023 • 20:32 Комментировать
Ньюкасл
...
Кристал Пэлас
21.10 17:00

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали и хавбек «Астон Виллы» Николо Дзаньоло подозреваются в совершении нелегальных ставок на футбол.

Как сообщает Diario As, журналист Фабрицио Корона владеет информацией о ставках Тонали и Дзаньоло, и он уже дал показания в полиции. По данным источника, Дзаньоло делал ставки во время матча Кубка Италии, сидя на скамейке запасных.

Отмечается, что в ближайшее время Корона расскажет о подробностях данного дела.

В нынешнем сезоне Тонали провел десять матчей с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. На счету Дзаньоло так же десять игр, в которых он не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Астон Вилла Сандро Тонали Николо Дзаньоло
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НЬЮКАСЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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