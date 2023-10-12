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Названы звёздные ассистенты Руни в «Бирмингеме» официально

12 Октября 2023 • 19:04 Комментировать (1)

Футбольный клуб «Бирмингем» в своих соцсетях официально представил двоих ассистентов нового тренера команды, бывшего форварда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Ими станут бывший защитник сборной Англии, «Челси» и «Арсенала» Джо Коул, а также экс-защитник сборной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» Джон О’Ши.

Также помощниками Руни будут Карл Робинсон и Пит Шаттлворт, они работали вместе с английским тренером в «Ди Си Юнайтед».

Напомним, что Руни официально возглавил бирмингемский клуб 11 октября. На данный момент в Чемпионшипе клуб идёт на шестом месте турнирной таблицы – в активе команды 18 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Бирмингем Эшли Коул Джон О’Ши
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topcat22
12 Октября 2023 в 19:42
А на фото Эшли Коул
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