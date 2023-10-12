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​Суд выдал ордер на арест бывшего игрока «Ливерпуля» Старриджа – всё из-за собаки и денег

12 Октября 2023 • 18:32 Комментировать

Суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест бывшего нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа. Как сообщает Daily Mail, такое решение суд принял после того, как известный в прошлом футболист не явился заседание.

Несколько лет назад Старридж обещал выплатить вознаграждение в 30 тысяч долларов человеку, который найдёт его собаку. Музыкант Фостер Вашингтон вернул любимца экс-игроку «Ливерпуля», но сообщил, что не получил обещанных денег. В итоге мужчина подал на Старриджа в суд.

Суд выдал ордер на арест и доставку Старрииджа в суд – следующее слушание пройдёт 30 ноября.

​Старриджа обвинили в невыплате вознаграждения нашедшему его собаку, футболист отреагировал

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Даниэль Старридж
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