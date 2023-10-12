Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

По информации Goal, английский гранд стал фаворитом в борьбе за 25-летнего испанца, несмотря на интерес со стороны других больших европейских клубов.

Ранее сообщалось, что следующим летом Ольмо перейдет в «Барселону». Отмечалось, что сумма сделки составит 60 миллионов евро.

По данным СМИ, в услугах испанца так же заинтересованы «Реал», «Ювентус», «Арсенал», «Челси» и «Атлетико».

Трудовое соглашение Ольмо с «РБ Лейпцигом» рассчитано до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 40 млн евро.