Все матчи девятого тура АПЛ начнутся с минуты молчания

Каждый матч девятого тура АПЛ стартует с минуты молчания в память о жертвах нового витка обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба турнира в соцсетях.

Отмечается, что все футболисты будут играть с траурными чёрными повязками. Также лига сделает пожертвование Британскому Красному Кресту.

Напомним, что грядущий тур АПЛ пройдёт в следующие выходные – с 21 по 23 октября. Возглавляют турнирную таблицу представители Северного Лондона – «Тоттенхэм» и «Арсенал». У обоих по 20 набранных очков в восьми турах.