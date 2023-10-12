​«Бавария» думает над трансфером игрока «Манчестер Сити»

Полузащитник Кэлвин Филлипс получает мало игрового времени в «Манчестер Сити» и может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Слухи связывают 27-летнего игрока с целым рядом клубов. Как сообщает авторитетное издание Bild, возможность подписания Филлипса рассматривает и «Бавария».

По данным источника, Филлипс входит в список кандидатур на усиление, которые рассматриваются «Баварией».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кэлвина Филлипса в 28 миллионов евро. За «Манчестер Сити» полузащитник выступает с лета 2022 года.