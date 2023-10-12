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​«Бавария» думает над трансфером игрока «Манчестер Сити»

12 Октября 2023 • 18:07 Комментировать

Полузащитник Кэлвин Филлипс получает мало игрового времени в «Манчестер Сити» и может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Слухи связывают 27-летнего игрока с целым рядом клубов. Как сообщает авторитетное издание Bild, возможность подписания Филлипса рассматривает и «Бавария».

По данным источника, Филлипс входит в список кандидатур на усиление, которые рассматриваются «Баварией».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кэлвина Филлипса в 28 миллионов евро. За «Манчестер Сити» полузащитник выступает с лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - зима 2024
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