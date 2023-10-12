Получивший жуткую травму игрок «Шеффилд Юнайтед» рассказал о своём состоянии

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Крис Башам рассказал о своей реабилитации после жуткой травмы, которую получил в игре против «Фулхэма» 7 октября.

«Я перенёс уже две операции и не могу не поблагодарить хирургов за оперативность. Первая операция была для очистки полученной раны, вторая – для восстановления связок и размещения пластины на моей сломанной кости. Сейчас я в гипсе и чувствую себя комфортно. Проведу в Лондоне несколько дней, а потом поеду выздоравливать домой. Стараюсь оставаться позитивным каждый день, рядом со мной мои замечательные семья и друзья», - пишет защитник в соцсети.

Напомним, что в матче против «дачников» 35-летний футболист оступился в борьбе за мяч и получил открытый перелом голеностопа.