​«Ньюкасл» может подписать игрока «Арсенала»

«Ньюкасл» хочет усилить состав команды посреди сезона. Как сообщает издание The Northern Echo, на радаре «сорок» находится полузащитник Эмил Смот-Роу из лондонского «Арсенала». «Ньюкасл» может подписать 23-летнего футболиста в январе.

В сезоне 2023/2024 Смит-Роу поучаствовал только в шести матчах «Арсенала». При этом хавбек лишь один раз попал в стартовый состав – на игру Кубка лиги.

Эмил Смит-Роу оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро.

На текущий момент «Ньюкасл» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице английского чемпионата.

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