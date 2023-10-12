Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» может подписать игрока «Арсенала»

12 Октября 2023 • 16:59 Комментировать

«Ньюкасл» хочет усилить состав команды посреди сезона. Как сообщает издание The Northern Echo, на радаре «сорок» находится полузащитник Эмил Смот-Роу из лондонского «Арсенала». «Ньюкасл» может подписать 23-летнего футболиста в январе.

В сезоне 2023/2024 Смит-Роу поучаствовал только в шести матчах «Арсенала». При этом хавбек лишь один раз попал в стартовый состав – на игру Кубка лиги.

Эмил Смит-Роу оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро.

На текущий момент «Ньюкасл» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице английского чемпионата.

​«Ньюкасл» нацелился на игрока «Манчестер Сити»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Эмил Смит-Роу трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
17:08 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Борнмута» Станислас завершил карьеру в 33 года официально
16:59 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» может подписать игрока «Арсенала»
16:12 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк пожаловался на плотный календарь
15:57 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться топ-игроками - Холанн в Мадрид, Кроос в Англию
14:13 · Англия. Чемпионшип
​Экс-тренер «Лестера» Шекспир лечится от рака
13:30 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» принял решение по двум игрокам, но не по Марсьялю
12:51 · Англия. Премьер-лига
Ольмо следующим летом может покинуть «РБ Лейпциг», испанец очень интересен двум клубам
12:44 · Англия. Премьер-лига
Амрабат: «Я не левый защитник, но команде нужно, чтобы я там сыграл»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Я очень высоко оцениваю Колвилла»
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поборется за игрока, которого хочет «Бавария»
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на защитника сборной Аргентины
10:30 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Оскорбления? Они больше влияют на мою семью, чем на меня самого»
10:19 · Англия. Чемпионшип
«Руни, тащи «Бирмингем» в Премьер-лигу!» - реакция соцсетей на назначение Руни на пост главного тренера
10:04 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Мне очень нравится играть с Рэшфордом, он игрок мирового класса»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Когда я выходил в старте при тен Хаге, процент побед команды был очень высок» 1
Все новости
Рекомендуем