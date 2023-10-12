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Ван Дейк пожаловался на плотный календарь

12 Октября 2023 • 16:12 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
21.10 14:30

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о плотном календаре в Англии.

«В Англии слишком загруженный календарь. Игрокам хорошо платят, но это не должно происходить в ущерб нашему здоровью. Нам приходится играть все больше и больше. Футболисты должны начать говорить об этом», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 32-летний защитник провел семь матчей во всех турнирах и записал в свой актив две голевые передачи.

В ближайшем будущем «Ливерпулю» предстоит встретиться с «Эвертоном» (21 октября), «Тулузой» (26 октября), «Ноттингем Форест» (29 октября), «Лутон Таун» (4 ноября), «Тулузой» (9 ноября) и «Брентфордом» (11 ноября).

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Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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