​«Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться топ-игроками - Холанн в Мадрид, Кроос в Англию

Об очень любопытном и громком сценарии возможного трансфера сообщает британский источник The Hard Tackle. Автор считает, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень жалеет о потере такого игрока, как Илкай Гюндоган, и нуждается в достойной замене для него.

Ею может стать Тони Кроос - и «Манчестер Сити» готов отправить в «Реал» не кого-нибудь, а самого Эрлинга Холанна, в обмен на Крооса. Заманчив для Крооса и финансовый стимул - пятнадцать миллионов евро за сезон для немолодого уже по футбольным меркам игрока. Насколько правдоподобна эта информация, покажет ближайшее будущее.