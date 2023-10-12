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​«Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться топ-игроками - Холанн в Мадрид, Кроос в Англию

12 Октября 2023 • 15:57 Комментировать

Об очень любопытном и громком сценарии возможного трансфера сообщает британский источник The Hard Tackle. Автор считает, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень жалеет о потере такого игрока, как Илкай Гюндоган, и нуждается в достойной замене для него.

Ею может стать Тони Кроос - и «Манчестер Сити» готов отправить в «Реал» не кого-нибудь, а самого Эрлинга Холанна, в обмен на Крооса. Заманчив для Крооса и финансовый стимул - пятнадцать миллионов евро за сезон для немолодого уже по футбольным меркам игрока. Насколько правдоподобна эта информация, покажет ближайшее будущее.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Тони Кроос Эрлинг Холанн трансферы футбола - зима 2024
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