​«Манчестер Юнайтед» принял решение по двум игрокам, но не по Марсьялю

«Манчестер Юнайтед» принял решения по нескольким футболистам команды. Как стало известно Mirror, «красные дьяволы» продлят контракты с защитниками Аароном Уан-Биссакой и Виктором Линделофом. А вот ситуация нападающего Антони Марсьяля сложная. По данным источника, руководители манкунианского клуба ещё не решили, стоит ли продлевать контракт с французом. У «Манчестер Юнайтед» есть возможность активировать опцию продления договора с Марсьялем ещё на один год.

Действующий контракт 27-летнего Антони Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2023/2024.