Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» принял решение по двум игрокам, но не по Марсьялю

12 Октября 2023 • 13:30 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» принял решения по нескольким футболистам команды. Как стало известно Mirror, «красные дьяволы» продлят контракты с защитниками Аароном Уан-Биссакой и Виктором Линделофом. А вот ситуация нападающего Антони Марсьяля сложная. По данным источника, руководители манкунианского клуба ещё не решили, стоит ли продлевать контракт с французом. У «Манчестер Юнайтед» есть возможность активировать опцию продления договора с Марсьялем ещё на один год.

Действующий контракт 27-летнего Антони Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Виктор Линделоф Аарон Уан-Биссака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
14:13 · Англия. Чемпионшип
​Экс-тренер «Лестера» Шекспир лечится от рака
13:30 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» принял решение по двум игрокам, но не по Марсьялю
12:51 · Англия. Премьер-лига
Ольмо следующим летом может покинуть «РБ Лейпциг», испанец очень интересен двум клубам
12:44 · Англия. Премьер-лига
Амрабат: «Я не левый защитник, но команде нужно, чтобы я там сыграл»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Я очень высоко оцениваю Колвилла»
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поборется за игрока, которого хочет «Бавария»
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на защитника сборной Аргентины
10:30 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Оскорбления? Они больше влияют на мою семью, чем на меня самого»
10:19 · Англия. Чемпионшип
«Руни, тащи «Бирмингем» в Премьер-лигу!» - реакция соцсетей на назначение Руни на пост главного тренера
10:04 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Мне очень нравится играть с Рэшфордом, он игрок мирового класса»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Когда я выходил в старте при тен Хаге, процент побед команды был очень высок» 1
09:49 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Думаю, я достаточно хорош для того, чтобы быть в «Манчестер Юнайтед»
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет купить бразильского полузащитника
08:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего из Бундеслиги
08:20 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор назвал причину неудачной игры «Манчестер Сити» 1
Все новости
Рекомендуем