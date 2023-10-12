Амрабат: «Я не левый защитник, но команде нужно, чтобы я там сыграл»

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат рассказал, как справляется с игрой на левом фланге обороны. Напомним, марокканец вынужденно действует на этой позиции из-за травм Люка Шоу и Серхио Регилона.

«Я стараюсь, как могу. Конечно, я не левый защитник, но команде нужно, чтобы я там сыграл. Я играю на требуемой позиции и отдаю всего себя ради команды», – цитирует Амрабата Centre Devils.

Напомним, Амрабат перебрался в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Фиорентины». Софьян в этом сезоне провёл три матча в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.