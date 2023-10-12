«Ливерпуль» поборется за игрока, которого хочет «Бавария»

Полузащитник гладбахской «Боруссии» Куадио Коне имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. По сообщениям журналистов Tribal Football, в услугах игрока заинтересован «Ливерпуль».

Стоит отметить, что в борьбе за футболиста мерсисайдцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны мюнхенской «Баварии».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего французского хавбека в 40 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Куадио провел два матча. Сейчас он восстанавливается после травмы.