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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» поборется за игрока, которого хочет «Бавария»

12 Октября 2023 • 11:38 Комментировать

Полузащитник гладбахской «Боруссии» Куадио Коне имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. По сообщениям журналистов Tribal Football, в услугах игрока заинтересован «Ливерпуль».

Стоит отметить, что в борьбе за футболиста мерсисайдцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны мюнхенской «Баварии».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего французского хавбека в 40 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Куадио провел два матча. Сейчас он восстанавливается после травмы.

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