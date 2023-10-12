«Астон Вилла» нацелилась на защитника сборной Аргентины

Защитник «Севильи» Маркос Акунья может покинуть Испанию и продолжить карьеру на Туманном Альбионе. По сообщениям Tribal Football, заинтересованность в услугах 31-летнего аргентинского латераля проявляет бирмингемская «Астон Вилла».

Английский клуб хотел подписать Акунью в январское трансферное окно. Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро. Трудовое соглашение Маркоса с андалусийцами рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел четыре поединка, не отметившись результативными действиями.