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«Астон Вилла» нацелилась на защитника сборной Аргентины

12 Октября 2023 • 11:08 Комментировать

Защитник «Севильи» Маркос Акунья может покинуть Испанию и продолжить карьеру на Туманном Альбионе. По сообщениям Tribal Football, заинтересованность в услугах 31-летнего аргентинского латераля проявляет бирмингемская «Астон Вилла».

Английский клуб хотел подписать Акунью в январское трансферное окно. Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро. Трудовое соглашение Маркоса с андалусийцами рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел четыре поединка, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Астон Вилла Маркос Акунья трансферы футбола - зима 2024
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