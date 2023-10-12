«Ливерпуль» прибавил, но пока не вернулся на прежний уровень: Первые итоги перестройки мерсисайдцев

Летом «Ливерпуль» серьёзно поменялся и после неудачного прошлого сезона стал приходить в себя. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает итоги перестройки команды Юргена Клоппа.

Обновление средней линии даёт результат

Летом «Ливерпуль» сосредоточил усилия на обновлении средней линии. Клуб отказался от подписания Джуда Беллингема, предпочтя потратить деньги сразу на нескольких исполнителей. И хотя сейчас англичанин в «Реале» демонстрирует сумасшедший футбол, в «Ливерпуле» вряд ли сильно расстроены, учитывая, что и их новички выглядят неплохо. Напомним, что на «Энфилд» переехали Доминик Собослаи, Алексис Макаллистер, Райан Гравенберх и Ватару Эндо. Покинули же команду хавбеки Фабиньо, Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Алексис Окслейд-Чемберлен и форвард Роберто Фирмино.

Собослаи и Макаллистер прекрасно вписались в команду и преобразили среднюю линию. «Ливерпуль» вновь мобилен, что возвращает подопечных Клоппа в привычный ритм. Отчасти этим можно объяснить и расцвет атаки «Ливерпуля». Нападение мерсисайдцев грозное, и игроки забивают пачками, в том числе и Дарвин Нуньес, который стал демонстрировать свои умения. Но факт в том, что средняя линия команды позволяет атаке получать больше моментов.

Правда, пока не решена проблема полузащиты в опорной зоне. Эндо всё же не показывает футбол достойного уровня, и вновь ходят разговоры, что мерсисайдцам нужен исполнитель на эту позицию.

«Ливерпуль» вновь вернул свой характер

Прошлый сезон был неудачным, и, казалось, что игроки «Ливерпуля» имели проблемы с мотивацией. Кто-то списывал это на то, что до этого команда в решающий момент уступила победы в Лиге чемпионов и Премьер-лиге. Кому-то же казалось, что футболисты уже не выдерживали давления со стороны Клоппа.

Однако в этом сезоне мерсисайдцы вновь выглядят мощно с психологической точки зрения. «Ливерпуль» выиграл уже два матча, которые завершал в меньшинстве. Сначала был обыгран «Борнмут». Макаллистер на 58-й минуте получил красную карточку, в то время как его команда вела 2:1. В оставшееся время «Ливерпуль» отличился ещё раз. В поединке же с «Ньюкаслом» Ван Дайк на 28-й минуте оставил свою команду в меньшинстве, когда «сороки» были впереди 1:0. Однако в самой концовке матча «Ливерпуль» забил дважды и вырвал победу.

Оборона не даёт возможности рассчитывать на чемпионство

Хотя в целом «Ливерпуль», кажется, на верном пути, у команды есть большая проблема – это оборона. В восьми стартовых турах мерсисайдцы лишь один раз сыграли на ноль. И это выглядит не какой-то статистической аномалией, а закономерным результатом. Это особенно было заметно в матче с «Брайтоном», где мерсисайдцы просто «привезли» себе оба гола, что привело к потере очков.

Очевидно, что саму защитную линию пришло время обновлять с точки зрения исполнителей. Все последние годы «Ливерпуль» был в некоторой мере уникальной командой, где один топ-защитник в лице Ван Дайка цементировал центр обороны вне зависимости от партнёра рядом. Однако нидерландец серьёзно сдал, и теперь всё отчётливее заметны проблемы остальных. Конате растёт, но всё же мерсисайдцам нужен новый исполнитель в эту зону. Пока не будет решена проблема надёжности у своих ворот, команде едва ли стоит рассчитывать на чемпионство.

Роман Андреев