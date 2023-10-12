Магуайр: «Оскорбления? Они больше влияют на мою семью, чем на меня самого»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о том, как воспринимает оскорбления в свой адрес. Напомним, футболиста часто освистывают во время матчей как за клуб, так и за сборную.

«Оскорбления? Они больше влияют на мою семью, чем на меня самого. Родные переживают насчёт того, как я с этим справляюсь. Я всегда говорю своей маме, что со мной всё в порядке», – заявил Магуайр в беседе с The Sun.

Магуайр летом был лишён капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». Новым лидером команды стал Бруну Фернандеш, который перебрался к манкунианцем на полгода позже, чем Магуайр.