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Магуайр: «Оскорбления? Они больше влияют на мою семью, чем на меня самого»

12 Октября 2023 • 10:30 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о том, как воспринимает оскорбления в свой адрес. Напомним, футболиста часто освистывают во время матчей как за клуб, так и за сборную.

«Оскорбления? Они больше влияют на мою семью, чем на меня самого. Родные переживают насчёт того, как я с этим справляюсь. Я всегда говорю своей маме, что со мной всё в порядке», – заявил Магуайр в беседе с The Sun.

Магуайр летом был лишён капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». Новым лидером команды стал Бруну Фернандеш, который перебрался к манкунианцем на полгода позже, чем Магуайр.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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