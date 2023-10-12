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Хёйлунн: «Мне очень нравится играть с Рэшфордом, он игрок мирового класса»

12 Октября 2023 • 10:04 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн высказался о партнёрстве с другим форвардом команды Маркусом Рэшфордом.

«Мне очень нравится играть с Рэшфордом, он игрок мирового класса. Маркус – это футболист, за которым я долго наблюдаю, хотя он не сильно меня старше. С момента дебюта против «Мидтьюлланда», он справлялся очень хорошо. Рэшфорд стал невероятным футболистом. Отлично, что сегодня мы являемся с ним партнёрами по команде», – цитирует Хёйлунна Centre Devils.

Хёйлунн в этом сезоне отметился тремя голами за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. В Английской премьер-лиге датчанин пока не забивал.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Расмус Хёйлунн
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