Хёйлунн: «Мне очень нравится играть с Рэшфордом, он игрок мирового класса»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн высказался о партнёрстве с другим форвардом команды Маркусом Рэшфордом.

«Мне очень нравится играть с Рэшфордом, он игрок мирового класса. Маркус – это футболист, за которым я долго наблюдаю, хотя он не сильно меня старше. С момента дебюта против «Мидтьюлланда», он справлялся очень хорошо. Рэшфорд стал невероятным футболистом. Отлично, что сегодня мы являемся с ним партнёрами по команде», – цитирует Хёйлунна Centre Devils.

Хёйлунн в этом сезоне отметился тремя голами за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. В Английской премьер-лиге датчанин пока не забивал.