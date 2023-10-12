Магуайр: «Когда я выходил в старте при тен Хаге, процент побед команды был очень высок»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не понимает, почему сидит на скамейке запасных в своей команде. Напомним, в этом сезоне англичанин принял участие лишь в трёх матчах чемпионата, где отметился одним результативным пасом.

«Мои выступления в стартовом составе под руководством тен Хага говорят сами за себя. Когда я выходил в основе, процент побед команды был очень высок», – цитирует Магуайра The Sun.

В последнем туре АПЛ с «Брентфордом» Магуайр вышел в стартовом составе, а «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу 2:1. Напомним, летом Гарри лишили капитанской повязки в клубе.