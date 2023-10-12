Хёйлунн: «Думаю, я достаточно хорош для того, чтобы быть в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн считает, что полностью заслуживает находиться в своей команде. Напомним, в Английской премьер-лиге экс-форвард «Аталанты» голами ещё не отмечался, но зато в двух турах группового этапа Лиги чемпионов Расмус записал на свой актив три забитых мяча.

«Думаю, я достаточно хорош для того, чтобы быть в «Манчестер Юнайтед». В другом случае я бы просто не согласился на переход. Я бы всё ещё находился в «Аталанте». Клуб приобрёл меня не только в качестве краткосрочной инвестиции, а и долгосрочной», – цитирует Хёйлунна Centre Devils.

В прошлом сезоне Хёйлунн отметился 9 голами в итальянской Серии А.