«Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле

Руководство «Манчестер Сити» определилось с планами по главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле. «Горожане» собираются предложить испанскому наставнику новое трудовое соглашение, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, стороны проведут переговоры в ближайшие недели. Если договоренность будет достигнута, новый контракт подпишут до 2027 года.

Срок действующего соглашения Гвардиолы рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» с 18 баллами занимает третье место в турнирной таблице.

Гвардиола выбрал новую звезду для «Манчестер Сити»