«Ливерпуль» хочет купить бразильского полузащитника

«Ливерпуль» обратил внимание на трансферный рынок в Бразилии. По сведениям Football Insider, в сферу интересов мерсисайдского клуба попал полузащитник «Флуминенсе» Андре.

Руководство английского гранда планирует заполучить игрока в зимнее трансферное окно. В январе «красные» сделают конкретное предложение бразильской стороне. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Андре оценивается в 15 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Флуминенсе» рассчитано до конца 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 36 поединках во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч.