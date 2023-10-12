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«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего из Бундеслиги

12 Октября 2023 • 08:39 Комментировать

23-летний форвард «РБ Лейпцига» Луи Опенда попал в сферу интересов очередного английского топ-клуба. Об этом рапортует Football Insider.

По сведениям источника, в трансфере игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», который подыскивает усиление в атакующую линию. Помимо «красных дьяволов», в подписании нападающего заинтересованы лондонские «Челси» и «Арсенал».

«РБ Лейпциг», в свою очередь, готов рассмотреть предложения по трансферу Опенда по завершении нынешнего сезона.

Бельгиец перешел в немецкий клуб из французского «Ланса» минувшим летом. Сумма трансфера составила 38,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг луи опенда трансферы футбола - лето 2024
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