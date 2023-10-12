Агбонлахор назвал причину неудачной игры «Манчестер Сити»

Экс-футболист сборной Англии и бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о неудачной игре «Манчестер Сити» в последних поединках. Он связывает это с травмами ведущих игроков «горожан».

«Из-за травм у «Сити» выбыли де Брёйне, Силва и Стоунс. Дисквалификацию получил Родри. Как только хотя бы двое из них вернутся на поле, «Манчестер Сити» снова заиграет в привычный футбол. Считаю их главными фаворитами на чемпионский титул в нынешнем сезоне», - передает слова Агбонлахора Football Insider.

После восьми туров Премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы с 18 баллами занимают третье место в таблице. Отставание «горожан» от лидирующего «Тоттенхэма» составляет два очка.