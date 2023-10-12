Магуайр резко высказался о «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, который лишился места в стартовом составе «красных дьяволов», высказался о своем текущем положении в манкунианском клубе.

«Мое будущее? Я не намерен сидеть здесь всю свою карьеру и выходить на поле раз в месяц. Если ситуация не изменится, мы сядем за стол переговоров и обсудим все с клубом», - передает слова защитника таблоид The Sun.

Гарри является игроком «Манчестер Юнайтед» с августа 2019 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.

Магуайр ответил на критику, затронув Роналду и Месси