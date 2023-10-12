Стало известно, от чего зависит трансфер Осимхена в «Челси»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен является целью лондонского «Челси» на январское трансферное окно, об этом рапортуют журналисты ESPN.

Согласно данным источника, «пенсионеры» рассматривают кандидатуры нигерийца, а также форварда «Брентфорда» Айвена Тони. Трансфер Осимхена будет зависеть от хода переговоров по подписанию Тони.

«Наполи», в свою очередь, хочет сохранить Виктора в команде. Интерес к африканцу также проявляют лондонский «Арсенал» и мадридский «Реал».

Трансферная стоимость Осимхена оценивается в 120 миллионов евро. Его контракт с неаполитанцами истекает летом 2025 года.